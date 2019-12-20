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Уроженец Таджикистана получил 22 года за попытку устроить крушение "Сапсана"

Уроженец Таджикистана получил 22 года за попытку устроить крушение "Сапсана"
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима Эмома Бурхонова за попытку подрыва поезда "Сапсан" на железной дороге в Санкт-Петербурге в 2017 году, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала 235 гарнизонного военного суда.

"Суд приговорил: назначить Бурхонову наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - огласил решение судья Кифоренко на выездном заседании.

Бурхонов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 222 УК РФ (незаконное ношение оружия в организованной группе), частью 1 статьи 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем), частью 1 статьи 30 и частью 2 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение взрыва в составе организованной группы).

Осужденный вину признал, заявив, что только он виноват в содеянном.

"Я ошибся. Я просто смотрел ролики на Youtube, где убивали женщин и детей, я хотел прекратить это, но я ошибся", - сказал Бурхонов во время его последнего слова.

12 июля 2019 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к длительным срокам от 15 лет до 21 года в исправительной колонии строгого режима семерых членов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) из Таджикистана, готовивших подрыв в 2017 году поезда "Сапсан".

Фигуранты дела - Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов - признаны виновными в совершении ряда преступлений, в том числе подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ) и участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4).

Как говорится в обвинительном заключении, с 31 мая по 9 июля 2017 года, находясь в Петербурге, семеро уроженцев Таджикистана "объединились в террористическом сообществе ИГИЛ", чтобы устроить крушение скоростного поезда "Сапсан".

13 июля 2017 года поезд №758 сообщением Москва - Санкт-Петербург наехал на установленную подсудимыми металлическую конструкцию, но с рельсов не сошел, хотя пять вагонов получили повреждения.

Как установило следствие, сумма ущерба, нанесенная АО "РЖД", составила более 55 млн рублей.

Пятеро осужденных не признали вину по предъявленному обвинению, один - признал частично, один - в полном объеме.

Сапсан Таджикистан

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