В Москве вынесли приговор по делу о подготовке теракта в "Сапсане"

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд в пятницу вынес приговор семерым обвиняемым в подготовке теракте в "Сапсане" в 2017 году.

Они получили от 15 лет до 21 года колонии строгого режима.

Суд счел доказанным, что фигуранты - уроженцы Таджикистана, живущие в Петербурге, - в 2017 году вступили в запрещенную в РФ террористическую организацию ИГ и стали готовить подрыв скоростного поезда.

13 июля 2017 года поезд №758 сообщением Москва - Санкт-Петербург наехал на металлическую конструкцию, которую установили на его пути террористы. Состав не сошел с рельсов, но пять вагонов получили повреждения.

Сумма ущерба, нанесенного "РЖД", оценивается более чем в 55 млн рублей.

Свою вину признал лишь один осужденный, еще один признал частично. Остальные пять отрицали все обвинения.