Минсельхоз РФ спрогнозировал рекордный урожай овощей в этом году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах в этом году в России превысит 6,4 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2018 году (6,1 млн тонн), сообщает Минсельхоз.

Это будет рекордный показатель, отмечают в ведомстве. В частности, урожай огурцов превысит 0,8 млн тонн, что на 10% выше показателя 2018 года (0,7 тыс. тонн). В том числе 0,7 млн тонн огурцов будет выращено в защищенном грунте.

Прогноз производства томатов составляет 1,4 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2018 году (1,3 млн тонн). Из них более 0,5 млн тонн собрано в теплицах.

Урожай лука ожидается на уровне 1,09 млн тонн (на 5% больше), столовой свеклы - 0,4 млн тонн (на 2,5% больше), моркови - 0,8 млн тонн (на 1% больше), капусты - 0,8 млн тонн (на уровне прошлого года).