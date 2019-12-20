ФСБ задержала трех следователей полиции на Кубани при получении взятки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае оперативники ФСБ задержали в пятницу при получении взятки майора полиции и двоих его подчиненных.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что по факту незаконного получения денег задержаны заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по Тимашевскому району майор юстиции Генри Вартанов, следователь следственного отдела, старший лейтенант Аркадик Котанов и стажер-следователь Расим Рамазанов.

Операция по задержанию полицейских проводилась в центре города Тимашевска. В автомобиле одного из фигурантов были обнаружены 600 тыс. рублей (купюры Банка России на 10 тыс. рублей и муляж 590 тыс. рублей).

По предварительным данным, отметил источник, деньги передавались местным жителем за то, чтобы избежать уголовной ответственности по делу о мошенничестве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по данному факту руководством регионального главка назначена служебная проверка. Готовятся материалы по отстранению сотрудников от исполнения служебных обязанностей, добавил сотрудник пресс-службы.