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В 30 городах России пройдет молитвенное стояние противников законопроекта о домашнем насилии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Акции людей, не согласных с положениями законопроекта о семейно-бытовом насилии, состоятся в субботу в 30 городах России, сообщили журналистам организаторы.

Авторами инициативы - молитвенных стояний "За семью" - выступили православные, просемейные, родительские и патриотические организации.

В Москве такая акция пройдет в 13:00 в храме Воскресения Христова в Кадашах. Молебен с чтением акафиста Богородице совершит протоиерей Александр Салтыков.

"На протяжении многих веков, когда нашей стране угрожала опасность, и она стояла на грани уничтожения, русские люди вставали на молитву Пресвятой Богородице, небесной покровительнице России. Сейчас, на фоне демографической катастрофы, в которую погружается наша страна, нам с Запада пытаются внедрить законопроект о так называемом семейно-бытовом насилии, который уничтожит институт семьи", - заявил журналистам координатор общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

Законопроект о профилактике домашнего насилия опубликован на сайте Совета Федерации. В нем предлагается выносить защитные предписания, ограничивающие возможность общения обидчика с жертвой. Документ вызвал неоднозначную реакцию как со стороны юристов и правозащитников, так и со стороны верующих. В частности, Русская православная церковь призвала отказаться от принятия этого законопроекта, с его критикой выступил патриарх Кирилл.

домашнее насилие

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