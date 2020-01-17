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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Оксана Пушкина во второй раз пожаловалась главе МВД на угрозы убийством

Депутат считает, что ее преследуют за ее работу по законопроекту о домашнем насилии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Адвокат депутата Госдумы Оксаны Пушкиной Константин Добрынин направил повторную жалобу министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, поскольку ей продолжают поступать угрозы из-за ее работы над законопроектом о домашнем насилии и на первую жалобу она ответа не получила. Об этом он рассказал "Коммерсанту".

По его словам, 31 декабря на сайт Госдумы пришло письмо о том, что Пушкину и "еще, возможно, трех-четырех человек" планируют убить "до начала лета". Сама она связывает угрозы в свой адрес с ее работой по продвижению и поддержке законопроекта о семейно-бытовом насилии.

В ноябре Добрынин направлял в МВД жалобу на православное движение "Сорок сороков" в связи с открытым письмом, которое подписали более 190 православных и родительских организаций и в котором он усмотрел признаки разжигания ненависти или вражды. К заявлению он приобщил статью на сайте "Сорока сороков" с заголовком "То, что не удалось Гитлеру, могут осуществить российские парламентарии". Автор статьи призвал проверить сторонников законопроекта на госизмену.

В новом обращении адвокат Пушкиной отмечает "необъяснимое для общественности бездействие МВД". В этой ситуации "псевдорелигиозные экстремисты и пособничающие им антиобщественные радикальные элементы от угроз и запугивания склонны перейти к методам предрекавшегося в их "декларациях" прямого насилия", цитирует "Коммерсантъ".

В заявлениях движения защита Пушкиной усмотрела признаки статей о заведомо ложном доносе и о клеветническом обвинении в тяжком преступлении.

Теперь Добрынин попросил Колокольцева сообщить, что было сделано по первому обращению, а также поручить выяснить, кто планирует убийства российских граждан и привлечь и к ответственности.

Ранее координатор "Сорока сороков" Андрей Кормухин заверял "Коммерсантъ", что его движение не рассылает угрозы, но выразил сожаление, что авторы законопроекта не идут на диалог с православными. В первой жалобе Пушкиной в МВД он усмотрел признаки пиар-хода в острой дискуссии.

Добрынин напомнил, что в связи с подготовкой к выходу в прокат картины "Матильда" Алексея Учителя сначала в адрес кинотеатров рассылали угрозы, "а потом на улицах Москвы горели автомобили". Он выразил надежду, что ситуация с угрозами в адрес его доверительницы до этого не дойдет.

Пушкина не первый год продвигает идею необходимости профилактики домашнего насилия. Работа в этом направлении активизировалась в 2019 году. В конце ноября такой законопроект опубликовали на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения. Главная новелла проекта - введение защитных предписаний, которые могли бы временно ограничивать контакты агрессора с жертвой.

РПЦ выступает против законопроекта в его нынешнем виде, опасаясь, что его принятие позволит посторонним вмешиваться в дела семьи с непредсказуемыми последствиями.

Оксана Пушкина МВД Госдума Владимир Колокольцев Константин Добрынин Сорок сороков РПЦ

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