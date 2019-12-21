Пьяный житель Хабаровского края застрелил из ружья малолетнего сына

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае по факту убийства отцом маленького ребенка, сообщил сайт следственного управления региона.

По данным следствия, в субботу в квартире дома в селе Гаровка-2 31-летний мужчина выстрелил в сына из ружья. Ребенок получил ранение, от которого скончался, сказали в управлении.

Установлено, что в этот момент мужчина был пьян. Разрешительных документов на ружье у него нет.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).