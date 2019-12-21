Поиск

Пьяный житель Хабаровского края застрелил из ружья малолетнего сына

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае по факту убийства отцом маленького ребенка, сообщил сайт следственного управления региона.

По данным следствия, в субботу в квартире дома в селе Гаровка-2 31-летний мужчина выстрелил в сына из ружья. Ребенок получил ранение, от которого скончался, сказали в управлении.

Установлено, что в этот момент мужчина был пьян. Разрешительных документов на ружье у него нет.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Хабаровский край СКР

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 21 декабря

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в Тулуне

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в Тулуне

Что произошло за день: пятница, 20 декабря

Дело Baring Vostok

Басманный суд отказался отправлять в СИЗО нового фигуранта "дела Baring Vostok"

В России пока не будут снижать нештрафуемый порог превышения скорости

Стрельба на Лубянке

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

"Аэрофлот" введет безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

"Аэрофлот" введет безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

Снижать в России нештрафуемый порог превышения скорости решили постепенно

Снижать в России нештрафуемый порог превышения скорости решили постепенно

Адвокат фигуранта "московского дела" заявил о его незаконном этапировании в Курск

В Москве массово эвакуировали школы и детские сады

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');