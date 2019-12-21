Житель Челябинска, забивший до смерти месячного сына за плач, стал фигурантом уголовного дела

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Челябинской области возбуждено уголовное дело после убийства отцом младенца.

Как сообщает следственное управление Челябинской области, вечером 19 декабря пьяный 29-летний челябинец несколько раз ударил плакавшего месячного сына и бросил его на пол. Младенец скончался от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство малолетнего".

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.