Михаил Горбачев пошел на поправку

Михаил Горбачев Фото: Reuters

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева улучшается.

В интервью "Интерфаксу" в воскресенье он отметил, что "болезнь (воспаление легких) отступает", и он "идет на поправку".

"И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать", - сказал Горбачев.

Он подчеркнул, что в уходящем году ему удалось сделать много. Его многочисленные интервью были размещены в мировой прессе, в основном они касались вопросов ядерного разоружения.

"В этом году также вышла моя книга", - сказал Горбачев, добавив, что называет ее "раздумьями о судьбах мира".

Экс-президент сказал, что и дальше готов стремиться, насколько позволят силы, помогать всем тем, кто хочет крепкого и справедливого мира, установления контроля над ядерным вооружением.

Горбачев выразил мнение, что за контроль над вооружением и улучшение положения в мире должно бороться гражданское общество всех стран. "Нельзя полагаться только на политиков. Среди политиков есть, конечно, ответственные люди, но и, да простят меня читатели, есть и просто подонки, которые думают только о своих эгоистических целях, об еще более глубоком обострении положения в мире. Гражданская инициатива всех людей во всех странах должна объединяться. В этом процессе огромную роль может играть пресса", - сказал он.

Горбачев подчеркнул, что "объединение гражданских обществ, гражданских инициатив в пользу мира должно стать главной целью в следующем году".

19 декабря сообщалось, что Горбачев попал в больницу с воспалением легких. Источник агентства сообщал, что "скоро его выпишут, он чувствует себя нормально". По его словам, "никаких кризисов или обострений у Горбачева медики не фиксируют".