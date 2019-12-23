Renault отзовет в РФ почти 80 тысяч автомобилей Kaptur из-за проблем с капотом

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российское подразделение автоконцерна Renault - ЗАО "Рено Россия" - отзывает в РФ 78,461 тыс. автомобилей марки Kaptur, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, проданные с сентября 2015 года по настоящее время.

Причина отзыва - "существующая возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота".

Подразделение Renault обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Им предложат переустановить петли замка капота, а также сменить замки. Для владельцев ремонт будет бесплатным.