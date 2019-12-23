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Порядка пяти российских приложений обяжут предустанавливать на гаджеты

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Примерно пять российских приложений обяжут предустанавливать на мобильные устройства, точный список таких приложений составят в июле 2020 года, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В число обязательных к предустановке войдут приложения из "Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время реестр насчитывает 6 тыс. отечественных программ, "распределенных по целевым категориям", добавил источник. Тем не менее, в нем нет отдельного перечня программного обеспечения (ПО) для мобильных устройств.

"Минкомсвязь РФ, ФАС совместно с профильными ассоциациями производителей ПО к июлю 2020 года должна будет определить такой перечень приложений, из числа которых будут выбраны обязательные к предустановке на все продаваемые в России гаджеты, и направить свои предложения в правительство РФ", - сказал источник. Среди таких приложений, скорее всего, окажутся, "браузер, приложение для навигации, почтовый клиент и другие сервисы", сообщил собеседник агентства.

Поправки о предустановке российского программного обеспечения 2 декабря подписал президент России Владимир Путин, они вступят в силу 1 июля 2020 года.

В понедельник "Ведомости" со ссылкой на протокол совещания департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), прошедшего 13 декабря, написали, что представители Казахстана, Белоруссии и Киргизии выступили против нового российского закона предустановке софта производства РФ на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры.

Минкомсвязи ФАС

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