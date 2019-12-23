Партнеры РФ по ЕАЭС раскритиковали новый закон о предустановке российского софта

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Представители Казахстана, Белоруссии и Киргизии выступили против нового российского закона, обязывающего предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российское программное обеспечение (ПО), пишут в понедельник "Ведомости" со ссылкой на протокол совещания департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), прошедшего 13 декабря.

По мнению партнеров РФ по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), данный закон противоречит договору о союзе, генеральному соглашению Всемирной торговой организации (ВТО) по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" и может ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России; кроме того, "поправки могут препятствовать функционированию внутреннего рынка союза", говорится в сообщении.

Поправки о предустановке российского программного обеспечения 2 декабря подписал президент России Владимир Путин, они вступят в силу 1 июля 2020 года, напоминают "Ведомости".

Этими поправками Россия нарушает договор о ЕАЭС в части предоставления национального режима, заявила адвокат S&K "Вертикаль" Наталья Касаткина. "Вопрос будет решать ЕЭК - она запросит мнение России", - цитирует Касаткину издание.

В пресс-службе ЕЭК подтвердили, что комиссия обобщает мнения участников союза и анализирует риски для оборота этой категории товаров в России - в связи с поправками, - после чего вынесет заключение: создает ли новая норма закона препятствия торговле, говорится в сообщении.

Со своей стороны представитель Минкомсвязи РФ Евгений Новиков заявил, что "закон о предустановке ПО не противоречит договору о ЕАЭС". "Решающее значение будут иметь подзаконные акты - перечень товаров, на которые предустанавливается софт, перечень софта и порядок его предустановки. Минкомсвязи с ФАС и Роспотребнадзором будет крайне внимательно следить, чтобы интересы евразийских партнеров не были ущемлены и чтобы разработчикам ПО из стран союза был обеспечен недискриминационный доступ на российский рынок", - сказал Новиков, слова которого приводит издание.

В конце ноября "Интерфакс" сообщал, что закон о предустановке российского софта раскритиковала Ассоциация продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров (РАТЭК). В организации также обращали внимание, что данный документ нарушает положения договора о ЕАЭС.