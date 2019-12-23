Что произошло за день: понедельник, 23 декабря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Открылось железнодорожное движение по Крымскому мосту. Команду об отправлении первого поезда из Петербурга в Севастополь по видеосвязи дал президент РФ Владимир Путин. В беседе с главой Минтранса Евгением Дитрихом Путин также заявил о необходимости отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи. В Европейской внешнеполитической службе запуск железной дороги на Крымском мосту осудили, а МИД Украины передал российской стороне ноту протеста.

- Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93%. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, задержка в строительстве трассы на фоне санкций может составить несколько месяцев, что не критично для проекта. Между тем в Кремле назвали неприемлемой приостановку участия в работах швейцарской Allseas, но выразили надежду на то, что это не помешает завершению строительства.

- Обыски прошли в органах центрального аппарата ФТС России, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Днем об этом сообщил информированный источник, к вечеру информация была подтверждена в самой службе. О том, по какому делу проходят следственные действия, пока не сообщается.

- Авиаперевозчики предупредили о риске срыва перелетов в новогодние праздники. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта написала письмо в Минтранс о том, что из-за сложностей с документами могут быть не допущены до полетов около 30 бортов, которые компании планировали задействовать. Кроме того, как узнал "Ъ", российские аэропорты не могут эксплуатировать новую аэродромную технику из-за решения Евразийской экономической комиссии.

- Завершилось следствие по "делу Baring Vostok". По данным источника, в окончательной редакции обвинение переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на равнозначную по своей тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В Baring Vostok сочли, что следствие закончилось ничем, и потребовали отпустить фигурантов дела.

- Снега в столичном регионе не ожидается до 29 декабря. По словам и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в новогоднюю ночь немного подморозит, но более точный прогноз будет в четверг.