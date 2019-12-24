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Источники рассказали о нескольких версиях крушения истребителя под Хабаровском

Источники рассказали о нескольких версиях крушения истребителя под Хабаровском
Российский многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Техническая неисправность и человеческий фактор рассматриваются среди основных возможных версий крушения истребителя пятого поколения Су-57 в Хабаровском крае, сообщили "Интерфаксу" во вторник информированные источники.

"Точную причину предстоит установить комиссии", - сказал один из собеседников агентства. Другой источник сказал "Интерфаксу", что метеоусловия в Хабаровском крае во вторник были благоприятными для испытательного полета.

По словам экспертов, стоимость одного серийного Су-57 для ВКС РФ будет превышать 2 млрд рублей.

Согласно официальным данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Су-57 (заводской индекс - Т-50) разбился в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета, летчик катапультировался и остался жив. По словам источников, до конца 2019 года Минобороны РФ должно получить первый серийный Су-57, второй - в 2020 году.

Что собой представляет Су-57

Су-57 разрабатывался в компании "Сухой" (входит в ОАК) по программе "перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации - ПАК ФА". В рамках опытно-конструкторских работ на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ, филиал "Сухого") было произведено 10 опытных машин для лётных испытаний. Первый полет ПАК ФА (Т-50) состоялся 29 января 2010 года с заводского аэродрома Дзёмги.

В российском военном ведомстве сообщали, что Су-57 дважды испытывался в Сирии в боевых условиях.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

На форуме "Армия-2019" был подписан контракт, предусматривающий поставку 76 истребителей Су-57. К 2028 году на новые самолеты будут перевооружены три авиационных полка.

Как сообщал "Интерфакс", первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изд. 30 производства ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

Сверхзвуковая крейсерская скорость и размещение оружия внутри фюзеляжа - отличительные особенности истребителя пятого поколения.

Су-57 Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре ОАК Минобороны РФ

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