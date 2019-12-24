Роспотребнадзор посоветовал не торопиться с сервировкой новогоднего стола

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора напоминают об ограниченном сроке годности салатов, закусок и горячих блюд, которые подаются к традиционному новогоднему ужину в России.

"Готовить закуски и горячие блюда заранее и в больших количествах неразумно: сроки годности очень коротки - от 6 до 18 часов, далее в любом продукте начинаются процессы микробиологической порчи. На первый взгляд они не видны, но употребление пищи, сроки годности которой истекли, может вызвать пищевое отравление", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора, отвечая на запрос агентства в связи с новогодними праздниками.

Все предновогодние заготовки нужно хранить только в холодильнике, подчеркнули в ведомстве. После встречи Нового года скоропортящиеся блюда также нужно убрать на холод. Оставить на праздничном столе можно только фрукты в ненарезанном виде.

Также в Роспотребнадзоре напоминают, что не следует приобретать алкоголь и продукты для новогоднего стола с рук, предпочтение стоит отдать постоянно действующим магазинам. Обратить внимание следует на сроки годности и условия хранения продуктов, указанные на этикетке. Если продукт хранится с нарушением условий хранения, покупать его не нужно.