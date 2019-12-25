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Зксперимент по лекарственному страхованию запустят в 2020 году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России будут апробировать систему лекарственного страхования - законопроект, который позволит провести такой эксперимент, планируется принять уже в 2020 году.

"У нас есть поручение президента, сейчас законопроект находится в высокой стадии готовности - в 2020 году мы его будем принимать, - по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарство, а государство ему компенсирует", - сказала Голикова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия-1 (ВГТРК).

По словам Голиковой, вопрос о лекарственном страховании сложный и за один год его не решить, однако правительство намерено двигаться в этом направлении.

"Это невозможно сделать за один год - нужно посмотреть, как сработают финансовые механизмы - но это то, куда мы идем в ближайшие два года", - сказала вице-премьер.

Тему лекарственного страхования - частичного или полного возмещения стоимости лекарств для граждан - затрагивала министр здравоохранения Вероника Скворцова в ноябре на Всероссийском конгрессе пациентов. По словам Скворцовой, такую схему в правительстве прорабатывают и намерены начать реализовывать в течение ближайших трех лет, однако такой шаг потребует значительных финансовых ресурсов.

Татьяна Голикова

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