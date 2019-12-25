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РФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора

Ожидается, что генподрядчиком проекта станет Курчатовский институт

РФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ООО "Сибинвестстрой" и испанская компания Urbaser договорились построить комплекс по сортировке, обработке и размещения мусора в Калининградской области, сообщил фонд. Партнеры инвестируют в проект до 2,9 млрд рублей.

Компании запланировали строительство мусоросортировочного комплекса для обработки твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, станции обработки органоминеральных отходов и полигона для размещения неутилизируемых отходов. Расчетная мощность комплекса - до 350 000 тонн отходов. Он должен быть запущен в 2022 году. Он будет обслуживать Калининград и несколько западных районов области с общим населением более 660 000 человек.

Urbaser будет отвечать за инжиниринг при строительстве комплекса, а затем станет его оператором. Концессионное соглашение подписано на 25 лет.

Партнеры ожидают, что к проекту в качестве генподрядчика проекта присоединится НИЦ "Курчатовский институт".

Калиннинградская область РФПИ Сибинвестстрой Urbaser Курчатовский институт

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