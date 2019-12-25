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Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она назвала ситуацию тревожной.

По ее словам, частично решить проблему можно за счет привлечения сотрудников из частных клиник.

"У нас значительное количество врачей в частной медицине - это более 86 тыс. человек, которых мы можем привлечь на работу, в первую очередь, с наиболее уязвимым населением - пожилыми людьми. Такой проект стартует в 2020 году", - сказала вице-премьер.

Она напомнила о существовании программы целевого обучения, когда учебу студента оплачивает его будущий работодатель, а затем студент будет должен отработать эту сумму. По словам Голиковой, регионы не очень активно этим пользуются.

Проблема кадров в медицине обсуждалась на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Татьяна Голикова

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