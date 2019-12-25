Голикова заявила о рекордно низкой младенческой смертности в РФ в 2019 году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за период с января по октябрь 2019 года младенческая смертность в России и смертность от туберкулеза оказались рекордно низкими.

"К сожалению, не удалось добиться запланированного темпа снижения смертности. Но за 11 месяцев этого года, по предварительным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения сократилась на 29 тыс. человек. Уровень младенческой смертности, смертности от туберкулеза за 10 месяцев наименьший за всю историю РФ", - сказала Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

В ноябре Минздрав сообщал, что благодаря комплексной профилактике за 10 лет смертность от туберкулеза снизилась в два раза, младенческая смертность снизилась на 40%. В октябре глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что по результатам 8 месяцев 2019 года младенческая смертность достигла минимального уровня в 4,8 промилле.