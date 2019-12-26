Приморские ученые испытали приманку для кальмаров, имитирующую сигналы анчоусов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Испытания показали успешную работу гидроакустического прибора, разработанного учеными в Приморье для повышения эффективности рыбного промысла, сообщила пресс-служба Приморского океанариума.

"Мы изучали сигналы анчоусов как основного пищевого объекта тихоокеанского кальмара. На основе полученных данных нами были созданы экспериментальные макеты, имитирующие под водой эти биосигналы, и уже первые полевые испытания позволили трехкратно увеличить концентрацию кальмара в зоне действия прибора", - заявил руководитель компании ООО "Гидробионика", преподаватель кафедры промышленного рыболовства "Дальрыбвтуза" Артур Майсс.

Ученые разрабатывают пневмоакустические системы, которые, имитируя сигналы морских млекопитающих, позволят привлекать или отпугивать биологические объекты от зоны промысла. Для этого специалисты наблюдают за поведением белух, записывают издаваемые ими звуки и анализируют данные.

Проект по изучению гидроакустических возможностей морских млекопитающих реализуется при участии Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН, Дальневосточного федерального университета, "Дальрыбвтуза", ТИНРО-Центра и ООО "Гидробионика". Работа проводится на базе Центра коллективного пользования "Приморский океанариум".