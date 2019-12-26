В МИД РФ назвали ложью слова Уилана о том, что ему угрожают

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Слова обвиняемого в России в шпионаже американца Пола Уилана о том, что ему угрожают - ложь, заявили в четверг в МИД РФ,

"Жалобы насчет того, что Уилану угрожают, чтобы добиться признания - ложь. Напротив, сам обвиняемый агрессивно ведет себя с персоналом следственного изолятора, прямым текстом обещал расправиться со следователем", - говорится в сообщении МИД РФ в твиттере.

В МИД РФ подчеркнули, что за здоровьем Уилана "регулярно следят как медики СИЗО, так и врачи московских больниц". Согласно сообщению, всестороннее обследование в одной из клиник Москвы в сентябре не выявило у Уилана серьезных проблем со здоровьем.

"То, что Уилан тянет время и ведет себя вызывающе, видимо, является разновидностью тактики провалившихся агентов спецслужб США. И сам Уилан, и его кураторы понимают неоспоримость обвинений в шпионаже, а потому боятся суда", - отметили на Смоленской площади.

Там также напомнили, что следствие по делу Уилана завершилось еще 30 августа. "Судебный процесс, где будут оглашены доказательства его вины, уже давно мог начаться. Однако Уилан намеренно затягивает ознакомление с материалами уголовного дела", - заявили в МИД РФ.

24 декабря Мосгорсуд оставил Уилана в СИЗО до 29 марта, удовлетворив ходатайство следствия ФСБ. Защита просила перевести его под домашний арест, который он мог бы отбывать в номере гостиницы "Метрополь".

Ходатайства рассматривались Московским городским, а не Лефортовским судом, так как следствие просит о продлении срока ареста на срок более года.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Его обвиняют в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у американца флэшке, как считает следствие, содержались сведения, составляющие гостайну.

По данным защиты, Уилан не признает себя виновным и считает свое уголовное дело ошибкой.