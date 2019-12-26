Роскомнадзор пояснил, почему оштрафовал издание "7х7" из-за статей на коми языке

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разъяснил, что издание "7x7", созданное членами "Мемориала", было оштрафовано в связи с тем, что в регистрационных документах СМИ не были указаны никакие языки, кроме русского, между тем, как интернет-журнал публикует статьи на иностранных языках.

Как говорится в сообщении Роскомнадзора, распространенном в четверг, в ходе плановой проверки интернет-журнала управление РКН по Коми выявило нарушение ч. 1 ст. 11 закона РФ "О СМИ". "Эта статья не допускает изменения языка распространения СМИ без внесения соответствующих изменений в запись о регистрации СМИ. Нарушение данного требования влечет административную ответственность по части 1 статьи 13.21 КоАП РФ", - пояснили в ведомстве.

В РКН обратили внимание, что при регистрации учредителем данного СМИ (ООО "Вектор-7") был указан только русский язык распространения, однако специалисты ведомства обнаружили у "7х7" публикации на английском и коми языках. В связи с этим на учредителя составили административный протокол и передали его в суд для рассмотрения.

26 декабря, в четверг, постановлением мирового судьи ООО "Вектор-7" назначили административный штраф в 20 тыс. рублей. "Дополнительно информируем, что планирование мероприятий по контролю осуществляется на очередной год. План проведения плановых мероприятий по контролю размещается на официальных сайтах Роскомнадзора и территориальных органов", - добавили в РКН.

Ранее издание "7x7" сообщило, что в Пушкинском судебном участке Сыктывкара рассмотрели иск РКН к учредителю интернет-журнала "7x7" и назначили ему штраф в размере 20 тыс. рублей за публикацию трех материалов блогера Николая Удоратина на коми языке, а также за публикацию англоязычных переводов спецпроектов "7х7" "Сила комиксов" (победил на конкурсе "СМИротворец") и "Трудности переезда".

"Суд увидел нарушение закона по части 1 статьи 13.21 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение порядка распространения продукции СМИ"). При регистрации "7x7" в качестве СМИ в 2010 году языком распространения материалов был указан русский", - говорится в сообщении.

Директор "7х7" Павел Андреев уже после суда заявил, что не согласен с возложенным на издание взысканием, и "7x7" будет оспаривать наложенный штраф в вышестоящих инстанциях.