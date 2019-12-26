Что произошло за день: четверг, 26 декабря

Галина Волчек ушла из жизни, в ФБК прошли обыски, главу района в Воронежской области пытались подорвать

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умерла худрук театра "Современник" Галина Волчек. 86-летняя актриса, режиссер и педагог скончалась в больнице после госпитализации из-за проблем с легкими.

- Бывшие полицейские из Уфы получили реальные сроки за изнасилование дознавательницы. Двое из них получили по семь лет колонии, третий - шесть лет. Кроме того, насильники должны выплатить жертве 3 млн рублей компенсации.

- В ФБК Алексея Навального прошли обыски. По словам оппозиционера, они прошли в связи с отказом удалить из интернета фильм о предполагаемой недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В ФССП, которая проводила обыски, не уточняли причин проведения следственных действий. Пресс-секретарь ФБК заявляла, что Навальный задержан, но затем он сам пояснил, что его "просто выволокли из офиса".

- Глава района в Воронежской области серьезно пострадал в результате подрыва машины. Николай Фролов доставлен в реанимацию. Возбуждено дело о покушении на его жизнь.

- Семья скандального экс-сенатора Арашукова сбежала из России, заявила его адвокат. По словам юриста, родственники, в том числе родная сестра политика, уехали после возбуждения уголовных дел в отношении матери и сестры Рауфа Арашукова. По данным адвокатов, следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых "как минимум три новых уголовных дела". Между тем, суд оставил под арестом до 30 января 2020 года и самого экс-сенатора от КЧР, и его отца, который также является фигурантом дела о преступном сообществе.

- Минпромторг выступил против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро. Ранее Минфин предложил снизить порог до 20 евро с 2022 года. С 1 января 2020 года порог составит 200 евро.