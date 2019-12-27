МВД предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В МВД России предложили установить уголовную ответственность за пропаганду в интернете незаконного потребления, оборота наркотиков, а также культивирования или оборота наркосодержащих растений, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель министерства Ирина Волк.

Ведомство предлагает установить уголовный запрет (ст. 230.3 УК РФ - склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ) на распространение в Сети информации о "представляющих общественную опасность" незаконных способах и методах потребления, незаконного оборота или культивирования наркотиков и наркосодержащих растений соответственно, сказала Волк в пятницу.

Представитель МВД отметила, что под действие указанной статьи УК РФ не будут подпадать случаи публикации в интернете информации о предназначенных для использования в медицинских целях наркотиков, наркосодержащих растений, в целях осуществления профессиональной деятельности медиков и фармацевтов, а также случаи представления таких сведений для больных, нуждающихся в наркотиках по медицинским показаниям.

При этом иные виды незаконной пропаганды наркотиков в интернете предлагается выделить в качестве самостоятельных административных правонарушений в статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков), предусмотрев ужесточение административной ответственности за такие нарушения, в том числе и для юридических лиц, подчеркнула Волк.

Кроме того, по словам представителя МВД, часть вторую статьи 230 УК РФ предлагается дополнить таким пунктом, как склонение к потреблению наркотиков с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет), установив повышенную уголовную ответственность.

Одновременно авторы законопроекта предлагают изменить статью 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ в части определения подсудности и подследственности преступления, предусмотренного проектной статьей 230.3 УК РФ.

В настоящий момент законопроект выставлен на общественное обсуждение. Реализация данного законопроекта, в случае его принятия, не потребует дополнительных расходов из бюджет и не повлияет на достижение целей госпрограмм РФ, заверила Волк.