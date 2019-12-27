Финансовый директор Domino's Pizza погиб в результате несчастного случая

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Финансовый директор сети пиццерий Domino's Pizza Group Дэвид Бауэрнфайнд погиб в результате несчастного случая 26 декабря, говорится в сообщении компании.

"Мы глубоко потрясены и опечалены этими трагическими новостями. От лица нашего совета директоров, коллег и франшиз мы выражаем искренние соболезнования супруге Дэвида Николетт и его дочери Орнелле, а также его родственникам и друзьям", - сказал главный исполнительный директор Domino's Дэвид Уайлд.

Отмечается, что Бауэрнфайнд находился на отдыхе с семьей, детали инцидента не уточняются.