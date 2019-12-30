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Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Признание разоблаченных петербургских террористов, дело против Елены Батуриной и рекордно теплый для России год

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Готовившие теракт в Петербурге россияне присягнули на верность ИГИЛ (организация запрещена в РФ). ФСБ сообщает, что задержанные дают признательные показания. Вскоре стала появляться информация об арестах обвиняемых.

- Киев и Газпром подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу на $7,4 млрд. После этого Кабмин Украины разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашения о транспортировке газа на 2020-2024 гг и об урегулировании споров.

- Дело против Елены Батуриной приостановлено до ее задержания. Постановление об объявлении вдовы Лужкова в розыск было вынесено по обвинению в клевете по заявлению финансового управляющего в деле о банкротстве ее брата. Представители Елены Батуриной обжалуют решение мирового суда Элисты об объявлении ее в розыск.

- Причиной крушения самолета в Казахстане назвали след от другого взлетавшего лайнера. Такую версию озвучили в авиакомпании Bek Air. Между тем, в казахстанском госпредприятии "Казаэронавигация" считают это предположение несостоятельным.

- 2019 год стал самым теплым в России и столице более чем за 100 лет. В целом на территории страны уходящий год будет самым теплым за весь период инструментальных наблюдений. В Москве среднегодовая температура также составляет около +7,6-7,7 градуса, что на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда. Между тем, первые дни января в столице будут по-прежнему сырыми и теплыми, сугробов ждать не стоит.

- В Китае ученого, занимавшегося редактированием генов человека, отправили в тюрьму. Хэ Цзянькуй проведет за решеткой три года. Однако родился уже третий ребенок, которому код ДНК был изменен таким образом, что он стал невосприимчивы к ВИЧ.

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