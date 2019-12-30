Решение об объявлении Батуриной в розыск будет обжаловано

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Представители вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной обжалуют решение мирового суда Элисты об объявлении ее в розыск.

Как уверен руководитель пресс-службы предпринимательницы Геннадий Теребков, судья "рубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Батуриной, ранее неоднократно участвовавших в заседаниях по этому иску представителя ее брата о клевете, а также письменные заявления Батуриной, подтверждающие полномочия ее адвокатов и позволяющие рассмотреть дело в ее отсутствие".

В заявлении юриста отмечается, что "ссылаясь на сомнения в полномочиях адвокатов и якобы уклонение Батуриной и ее представителей от участия в процессе, судья вынесла постановление о ее объявлении в розыск".

"Помимо обжалования данного незаконного постановления сейчас готовится и заявление в квалификационную коллегию судей с требованием провести проверку действий судьи", - предупредил Теребков. Он назвал объявление Батуриной в розыск очередным этапом рейдерского захвата.

Ранее адвокат заявителя Эренцена Манжеева Дмитрий Савочкин сообщил "Интерфаксу", что 27 декабря было вынесено постановление об объявлении в розыск Батуриной, которая обвиняется по статье "клевета" и об избрании в отношении нее меры пресечения в виде обязательства о явке. Пока оно в законную силу не вступило.

По данным местных СМИ, уголовное дело было возбуждено по заявлению Манжеева - финансового управляющего в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора. Манжеев считает, что Батурина оклеветала его в ходе судебного заседания по делу о банкротстве брата в Австрии, заявив, что в России в отношении Манжеева расследуется уголовное дело, связанное с получением доступа к ее средствам по поддельным документам.