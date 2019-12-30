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Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд в Петербурге санкционировал арест Георгия Чернышева, который, по версии следствия, готовился к совершению теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.

Согласно решению суда, Чернышев заключен под стражу до 29 февраля следующего года.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Мера пресечения в отношении второго фигуранта пока не избрана.

По данным пресс-службы суда, Чернышеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

Как сообщала пресс-служба ФСБ России, два гражданина РФ были задержаны 27 декабря на основании информации, полученной от американских спецслужб.

Подозреваемым вменяется планирование теракта в Петербурге в новогодние праздники, по данному факту возбуждено дело об участии в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ).

По данным СМИ, фигуранты занимались разведкой и искали места, где можно было бы устроить взрыв. Так, подозреваемые якобы выбрали для совершения теракта ТРК "Галерея" и Казанский кафедральный собор, которые находятся в центре города. Из распространённой ФСБ видеозаписи следует, что задержанные могут быть связаны с запрещённой в РФ террористической организацией "Исламское государство": зафиксировано, как один из фигурантов дает клятву ИГИЛ, слова подозреваемого сопровождаются надписями на арабском языке.

Ранее в понедельник сообщалось, что фигуранты дали признательные показания.

Санкт-Петербург

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