Поиск

Готовившие теракт в Петербурге россияне присягнули на верность ИГИЛ

Готовившие теракт в Петербурге россияне присягнули на верность ИГИЛ
Задержание сотрудниками ФСБ России граждан России, готовивших теракты в Санкт-Петербурге
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ распространила видеозапись, на которой один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге в предновогодние дни дает клятву "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Слова подозреваемого сопровождаются надписями на арабском языке.

В РоссииФСБ предотвратила теракт в Петербурге благодаря сигналу от спецслужб СШАФСБ предотвратила теракт в Петербурге благодаря сигналу от спецслужб СШАЧитать подробнее

Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире задержанных. На кадрах видно вскрытый ящик с патронами, ножи, провода, комплекты черной одежды с солнцезащитными очками.

ФСБ сообщает, что задержанные граждане дают признательные показания.

Как уточнили в спецслужбе, мужчины были задержаны 27 декабря на основании ранее полученной от американских партнеров информации. Злоумышленники планировали совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге.

Возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".

Накануне, 29 декабря, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

Фамилии задержанных спецслужба пока не сообщает.

ФСБ Петербург

Новости

Пропавшую в Кузбассе трехмесячную девочку нашли мертвой на обочине

Росприроднадзор обнародует данные о качестве воздуха в Норильске и Челябинске

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 декабря

19 граждан Белоруссии пострадали в аварии с автобусом под Псковом

Около 200 жилых домов в Иркутской области остались без света в 30-градусный мороз

Что произошло за день: воскресенье, 29 декабря

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге благодаря сигналу от спецслужб США

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге благодаря сигналу от спецслужб США

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

"Ъ" сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

Психиатр призвал россиян встретить Новый год трезвыми

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');