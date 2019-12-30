Готовившие теракт в Петербурге россияне присягнули на верность ИГИЛ

Задержание сотрудниками ФСБ России граждан России, готовивших теракты в Санкт-Петербурге Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ распространила видеозапись, на которой один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге в предновогодние дни дает клятву "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Слова подозреваемого сопровождаются надписями на арабском языке.

Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире задержанных. На кадрах видно вскрытый ящик с патронами, ножи, провода, комплекты черной одежды с солнцезащитными очками.

Работают специалисты ФСБ. Кадры задержания двух подозреваемых в подготовке терактов в Питербурге. pic.twitter.com/fDYiTzsyMM — Почти Политика (@sovfed_no) December 30, 2019

ФСБ сообщает, что задержанные граждане дают признательные показания.

Как уточнили в спецслужбе, мужчины были задержаны 27 декабря на основании ранее полученной от американских партнеров информации. Злоумышленники планировали совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге.

Возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".

Накануне, 29 декабря, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

Фамилии задержанных спецслужба пока не сообщает.