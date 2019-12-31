Поиск

Голикова назвала многодетные семьи "фишкой" России

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что большое число детей в семье - отличительная черта, характеризующая традиционное российское общество.

"В России всегда была большая патриархальная такая семья, семья, в которой было много детей, и это было большим счастьем. И, в общем, мне кажется, что для России это вот такая, если можно сказать, фишка, если есть семья, в которой все-таки два-три ребенка", - сказала Голикова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По ее словам, курс на увеличение числа детей в семьях нужен стране.

"Это очень важно, мне кажется, для страны в целом, для населения, для самоутверждения страны", - сказала Голикова.

Татьяна Голикова

Новости

Путин и Зеленский стали главными медиаперсонами 2019 года

Умер главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

Умер главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

Летевший из Новосибирска в Москву лайнер экстренно сел из-за проблем с двигателем

Минздрав рекомендовал "обманывать желудок" и быть осторожнее с алкоголем

Минздрав рекомендовал "обманывать желудок" и быть осторожнее с алкоголем

Штормовое предупреждение объявлено в Норильске

Итоги года: 2019

Следователи за год отправили в суд более 80 тыс. уголовных дел

Следователи за год отправили в суд более 80 тыс. уголовных дел

Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов

"Газпром" подписал документы с Киевом о продолжении транзита газа

"Газпром" подписал документы с Киевом о продолжении транзита газа

Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');