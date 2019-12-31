Дело экс-главы Серпуховского района рассмотрит суд в Подольске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Мособлсуд направил в Подольский городской суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила "Интерфаксу" во вторник супруга экс-чиновника.

"По ходатайству Генпрокуратуры Мособлсуд принял решение не проводить слушание в Серпухове. Судья вынес решение о том, что уголовное дело будет рассматриваться в Подольске", - сказала Юлия Шестун.

Адвокат экс-чиновника Олег Белов заявил "Интерфаксу" о незаконности решения суда и самого ходатайства прокуратуры, которая просила перенести процесс в отношении Шестуна в любой город Подмосковья из Серпухова, где он должен был проходить согласно правилу территориальной подсудности - по месту совершения предполагаемого преступления.

"В своем ходатайстве прокуратура называет Шестуна чуть ли не всемогущим, который может повлиять на суд Серпухова, но никаких подтверждающих документов на этот счет в Мособлсуд не предоставляет", - отметил Белов. "Пока в законе четко не будет прописаны критерии, позволяющие сегодня изменять территориальную подсудность, такого рода ходатайства, как сегодняшнее, называть законными нельзя", - считает адвокат.

В свою очередь, Юлия Шестун добавила, что ее супруг считает решение Мособлсуда "самым худшим, которое могло было быть вынесено", поскольку он "противостоял" преступной группировке из Подольска.

Шестун был арестован летом 2018 года. Экс-чиновнику вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денег, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1), а также незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Кроме того, следствие полагает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным. В течение года он с перерывами держал голодовку, которую он намерен продолжить в январе.