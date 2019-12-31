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Медведев пожелал россиянам в новом году удачи, благополучия и здоровья

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал им благополучия.

"Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2020 год, и на наших календарях появится эта красивая цифра. Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы",- говорится в поздравлении премьера, опубликованном на сайте правительства РФ.

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"Чтобы этот год принес и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. С новым, 2020 годом!", - добавил Медведев.

На сайте правительства также опубликовано видео, в котором премьер, перед тем как обратиться к россиянам, подписывает документы в своем рабочем кабинете.

На встрече с парламентариями в декабре Медведев говорил, что он будет до конца дня 31 декабря подписывать акты, необходимые для финансирования нацпроектов в 2020 году.

Премьер подчеркнул, что "в отличие от Государственной Думы, эти документы подписывает до конца 31 декабря, их приносят очень много - стопки". "Самое главное, чтобы они вышли вовремя, чтобы начали работать с 1 января. Тогда это реальное движение страны по пути вперед", - считает глава правительства.

Ранее пресс-секретарь Медведева Олег Осипов сообщил журналистам, что все акты, необходимые для начала финансирования реализации нацпроектов в 2020 году, подготовлены, подписаны и выпущены.

Дмитрий Медведев

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