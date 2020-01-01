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Во Владивостоке в новогоднюю ночь сгорел символ года за 670 000 рублей

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Во Владивостоке в новогоднюю ночь сгорела фигура "Мышь на сыре" - символ наступающего года, сообщают "Вести.ру" со ссылкой на мэрию города. На изготовление и установку инсталляции муниципалитет потратил 677 000 рублей.

В середине декабря фигуру, установленную на главной площади города, сбил любитель дрифта на Subaru, напоминает ИА PrimaMediа. Ее оставили на площади рядом с елкой на время судебного разбирательства с нарушителем. Утром 1 января участники новогоднего костюмированного забега обнаружили, что мышь сгорела.

В горадминистрации предположили, что фигуру спалила попавшая в нее петарда. Там напомнили, что мышь - собственность подрядчика, который судится со сбившим ее автолюбителем, поэтому фигуру не убирают с места ДТП.

Владивосток

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