Во Владивостоке в новогоднюю ночь сгорел символ года за 670 000 рублей

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Во Владивостоке в новогоднюю ночь сгорела фигура "Мышь на сыре" - символ наступающего года, сообщают "Вести.ру" со ссылкой на мэрию города. На изготовление и установку инсталляции муниципалитет потратил 677 000 рублей.

Во Владивостоке в новогоднюю ночь кто-то сжёг фигуру мыши за 677 тысяч рублей. Власти не хотели убирать её с центральной площади из-за суда с тем, кто эту конструкцию повредил https://t.co/Sat3Hwiq93 pic.twitter.com/VJq4lfLgbk — TJ (@tjournal) January 1, 2020

В середине декабря фигуру, установленную на главной площади города, сбил любитель дрифта на Subaru, напоминает ИА PrimaMediа. Ее оставили на площади рядом с елкой на время судебного разбирательства с нарушителем. Утром 1 января участники новогоднего костюмированного забега обнаружили, что мышь сгорела.

В горадминистрации предположили, что фигуру спалила попавшая в нее петарда. Там напомнили, что мышь - собственность подрядчика, который судится со сбившим ее автолюбителем, поэтому фигуру не убирают с места ДТП.