Собянин сообщил о 2,7 млн участников новогодних гуляний в Москве

За новогоднюю ночь в городе съели 11 000 сосисок и выпили больше 8000 литров "горячих рождественских напитков", отчитался мэр

Новогодние инсталляции на Тверской улице в Москве Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В новогоднюю ночь в Москве в гуляниях приняли участие 2,7 млн человек, написал в инстаграме мэр города Сергей Собянин. Он также опубликовал подборку фотографий видов Тверской улицы, снятых сверху.

На Тверской улице и в целом в центре столице, по его словам, в гуляниях участвовали 1,1 млн человек, в округах - 370 000, в парках - 1,2 млн человек. За отчетный период в городе было съедено 11 000 сосисок и выпито больше 8000 литров "горячих рождественских напитков".

Также в новогоднюю ночь было проведено почти 600 мастер-классов, больше 1800 театральных и концертных постановок. На фестивальных каруселях прокатились 38 тысяч человек, посетили катки больше 14000 человек, добавил мэр.

В центре Москвы с вечера 28 декабря для гуляний и фестиваля "Путешествие в Рождество" перекрыты для транспорта часть Тверской улицы, Моховая улица (от Воздвиженки до Моховой), Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда), Театральный проезд (от Охотного Ряда до улицы Петровка), а также для транспорта закрыты Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсов переулки. В городе впервые на новогодние праздники центр перекрывают на девять дней. Пройти в зону гуляний можно через рамки металлоискателей.

С 31 декабря также закрыты Ильинка и Большой и Малый Черкасские переулки.

Непосредственно гуляния начались с 31 декабря. На трех тематических площадках, посвященных покорению космоса, установлены разные инсталляции, сцены, экраны, теплые лаунж-зоны, елки и арт-объекты. На Охотном ряду установлена снежная горка.