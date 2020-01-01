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В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД. Мальчик госпитализирован.

ДТП произошло у поселка Госпитомник в Ахтубинском районе около 19:00 по местному времени (20:00 по Москве). По предварительным данным, семья переходила дорогу в 800 метрах от пешеходного перехода, водитель был трезв. Женщина погибла на месте, ее муж - по пути в больницу.

На место столкновения выезжало руководство областной ГАИ.

Волгоградская область Госпитомник МВД Ахтубинский район

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