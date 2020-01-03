В Приморье задержан местный житель, зарезавший в новогоднюю ночь из-за испорченной шапки двух друзей

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Приморском крае задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в совершении двойного убийства, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Против подозреваемого расследуется дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Трагедия произошла в ночь на 1 января на пилораме в селе Мельничное Красноармейского района Приморского края. Там подозреваемый отмечал Новый год в компании друзей.

Когда фигурант дела собрался уходить домой, выяснилось, что один из приятелей сжег его шапку. И тогда мужчина многократно ударил обидчика ножом.

"После этого попросил другого знакомого помочь избавиться от тела, однако получив отказ, решил убить его как очевидца", - говорится в сообщении.