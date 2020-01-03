В Кемеровской области началась проверка в связи с информацией об избиении заключенных

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Прокуратура инициировала проверку в связи с публикациями в СМИ видео о применении насилия к заключенным в СИЗО-4 Кемеровской области, сообщило в пятницу надзорное ведомство региона.

Как отметили в ведомстве, по ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, о результатах проверки будет сообщено дополнительно.

По информации ГУ ФСИН по Кемеровской области, события, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году. Управлением собственной безопасности ведомства была проведена служебная проверка.

"Лица, причастные к данному инциденту, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сказано в сообщении. - Даны соответствующие указания по недопущению подобных фактов впредь".

Отмечается, что материалы проверки были направлены в следственные органы.

Видео, на котором запечатлено как сотрудники ФСИН, выводя заключенных из камеры, бьют их руками по голове, опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. После его разместили СМИ.