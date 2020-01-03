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После избиения заключенных в СИЗО Кемеровской области возбудили дело

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после появления в СМИ видео о применения насилия к заключенным в СИЗО-4 города Анжеро-Судженска Кемеровской области, сообщило в пятницу следственное управление СКР по региону.

По его данным, дело открыто по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)".

По версии следствия, весной 2017 года сотрудники учреждения, выводя заключенных из камеры для обыска и досмотра, нанесли им удары руками по голове. На место выезжала следственная группа, которая установила личности части сотрудников, принимавших участие в избиении, и заключенных, подвергшихся насилию. Сотрудники СИЗО-4 были допрошены.

Также следователи установили, что в этот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 (Лечебно-исправительное учреждение) города Тайги. В настоящее время устанавливаются их личности.

В СКР отметили, что в ближайшее время будут проведены следственные действия с участием администрации СИЗО № 4 и ЛИУ-21.

Ранее сообщалось, что видео, на котором запечатлено как сотрудники ФСИН, выводя заключенных из камеры, бьют их руками по голове, опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. После его разместили СМИ.

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По информации ГУ ФСИН по региону, события, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году. Управлением собственной безопасности ведомства была проведена служебная проверка. Сотрудников, причастных к этому инциденту, привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы проверки были направлены в следственные органы.

Прокуратура после публикации в СМИ видео о применении насилия к заключенным организовала проверку.

Кемеровская область СКР СИЗО-4

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