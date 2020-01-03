После избиения заключенных в СИЗО Кемеровской области возбудили дело

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после появления в СМИ видео о применения насилия к заключенным в СИЗО-4 города Анжеро-Судженска Кемеровской области, сообщило в пятницу следственное управление СКР по региону.

По его данным, дело открыто по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)".

По версии следствия, весной 2017 года сотрудники учреждения, выводя заключенных из камеры для обыска и досмотра, нанесли им удары руками по голове. На место выезжала следственная группа, которая установила личности части сотрудников, принимавших участие в избиении, и заключенных, подвергшихся насилию. Сотрудники СИЗО-4 были допрошены.

Также следователи установили, что в этот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 (Лечебно-исправительное учреждение) города Тайги. В настоящее время устанавливаются их личности.

В СКР отметили, что в ближайшее время будут проведены следственные действия с участием администрации СИЗО № 4 и ЛИУ-21.

Ранее сообщалось, что видео, на котором запечатлено как сотрудники ФСИН, выводя заключенных из камеры, бьют их руками по голове, опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. После его разместили СМИ.

По информации ГУ ФСИН по региону, события, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году. Управлением собственной безопасности ведомства была проведена служебная проверка. Сотрудников, причастных к этому инциденту, привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы проверки были направлены в следственные органы.

Прокуратура после публикации в СМИ видео о применении насилия к заключенным организовала проверку.