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Самолет, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, экстренно сел в Перми

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Red Wings со 176 пассажирами на борту, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино" из-за проблем с навигационным оборудованием, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе аэропорта в субботу.

"Самолет Airbus-320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием" - сообщили в пресс-службе.

Самолет совершил посадку около 7:00 МСК, пострадавших нет. Пассажиры ожидают запасной борт.

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