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Выход Тегерана из СВПД, вероятно, приблизит Иран к созданию атомной бомбы, считают в Думе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Решение Тегерана об отказе от финального ограничения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВДП) может приблизить Иран к созданию ядерного оружия, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Вероятно, это очень вероятно", - сказал Чепа "Интерфаксу" в воскресенье, комментируя решение правительства Ирана о финальном отказе от СВДП, связанного с ограничениями по количеству центрифуг по обогащению урана.

Иран СВПД Алексей Чепа

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