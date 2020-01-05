Выход Тегерана из СВПД, вероятно, приблизит Иран к созданию атомной бомбы, считают в Думе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Решение Тегерана об отказе от финального ограничения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВДП) может приблизить Иран к созданию ядерного оружия, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Вероятно, это очень вероятно", - сказал Чепа "Интерфаксу" в воскресенье, комментируя решение правительства Ирана о финальном отказе от СВДП, связанного с ограничениями по количеству центрифуг по обогащению урана.