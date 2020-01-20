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МИД РФ отверг утверждения США о запрете ООН на обогащение урана Ираном

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - МИД РФ назвал "спекуляциями" и "мифотворчеством" заявление специального представителя США по Ирану Брайана Хука о существовании "ооновского стандарта", запрещающего Ирану заниматься обогащением урана.

"К сожалению, подобное мифотворчество давно в порядке вещей в американских подходах к ядерному нераспространению", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в понедельник.

В нем отмечается, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) закрепляет за всеми подписавшими его государствами право на освоение мирного атома. "ДНЯО не накладывает никаких ограничений на неядерные страны с точки зрения обогащения урана или развития иных стадий ядерного топливного цикла. Условие только одно: все работы должны быть направлены на мирные цели и находиться под контролем МАГАТЭ", - подчеркивает МИД РФ.

В комментарии говорится, что "ни ООН, ни ее Совет Безопасности, ни МАГАТЭ никогда не поддерживали упорно и безуспешно продвигаемую США на протяжении, как минимум, двух десятков лет модель, лишающую неядерные страны законного права осваивать технологии обогащения урана".

"Для нас неприемлемы очередные попытки придать национальным американским подходам и требованиям характер "международного стандарта", да еще и с ооновским штампом, который США никто не уполномочивал ставить", - говорится в комментарии МИД РФ.

РФ Иран США Майк Помпео

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