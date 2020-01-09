Президент Абхазии заявил, что не будет никуда бежать из-за событий в республике

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил "Интерфаксу", что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться.

"Я нахожусь в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти", - сказал Хаджимба. Он сообщил, что в данный момент проводятся мероприятия "по локализации происходящих событий".

Ранее в четверг в администрации абхазского президента "Интерфаксу" сообщили, что считают протесты оппозиции в Сухуме попыткой госпереворота. "Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - подчеркнули в администрации.

Вооруженные силы Абхазии не вмешиваются в происходящие события, заявил агентству министр обороны республики Мираб Кишмария.

Ранее в четверг сообщалось, что оппозиционные активисты попытались взять штурмом здание администрации президента Абхазии. Как передал корреспондент "Интерфакса", сторонникам оппозиции удалось выломать парадную дверь и разбить окно. Несколько участников акции смогли прорваться внутрь здания, однако охрана заблокировала их продвижение.

По некоторым данным, среди штурмовавших здание администрации президента оказались родственники погибших в ноябре 2019 года у ресторана "Сан-Ремо" криминальных авторитетов.

Между тем митинг сторонников оппозиции в Сухуме продолжается, в нем принимают участие несколько сотен человек. Оппозиционная абхазская партия "Айтаира" (Возрождение) призвала Хаджимбу уйти в отставку, чтобы избежать "худшего сценария".

Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов и требуют проведения новых выборов.