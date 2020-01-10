Бывшего главного пристава Томской области будут судить за присвоение и злоупотребления

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела против экс-главы томского управления ФССП Ивана Конгарова завершено, его дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным собеседника агентства, Конгарова обвиняют по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщалось, в марте 2019 года следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя управления ФССП по Томской области Конгарова.

Дело против на тот момент действующего главы УФССП возбудили в марте 2019 года по материалам регионального управления ФСБ. По версии следствия, Конгаров присваивал деньги, выделенные на выплату премий сотрудникам, ущерб от его действий составил не менее 1 млн 120 тыс. рублей.

Кроме того, с января 2018 года по март 2019 года Конгаров поручал подчиненным готовить приказы о его командировках в территориальные подразделения ведомства, на самом деле не собираясь выезжать в командировки. За это время ему необоснованно выплатили 70 тыс. рублей в качестве зарплаты и командировочных расходов.

Конгарова сначала поместили под стражу, но затем отпустили под домашний арест. Вину он не признает.