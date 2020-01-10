Регулярные ж/д перевозки товаров через Крымский мост начнутся 1 июля

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Регулярное грузовое железнодорожное сообщение через Крымский мост откроется 1 июля 2020 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными и доступными товарами. Особенно рассчитываю на этот эффект после открытия регулярного железнодорожного грузового сообщения", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Он отметил, что жители Крыма часто говорят о необходимости нормализации цен на товары первой необходимости, в числе которых продукты питания, топливо и строительные материалы.

В декабре 2019 года Путин открыл ж/д движение по Крымскому мосту. Тогда первый пассажирский поезд проехал по мосту из Петербурга в Севастополь.