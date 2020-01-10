Российские военные обвинили экипаж эсминца США в Аравийском море в нарушении правил

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ опровергло заявление военных США об опасном сближении российского корабля в Аравийском море с американским эсминцем

"Именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

В тексте говорится, что действия экипажа американского эсминца были сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания. "Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что Конвенцией о международных правилах предупреждения столкновения судов в море от 1972 года, правилом № 15 ("Ситуация пересечения курсов) определено: "когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу".

Факт нарушения правил военными США зафиксирован видеокадрами с борта американского эсминца 5-го флота ВМС США, опубликованными в твиттере, отмечается в сообщении Минобороны РФ.

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