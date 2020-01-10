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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Корабли США и России опасно сблизились в Аравийском море

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российский корабль совершил маневры близ эсминца США в северной части Аравийского моря. Об этом сообщил в пятницу американский телеканал CNN со ссылкой на заявление ВМС США.

"В четверг, 9 января российский военный корабль совершил агрессивное приближение к американскому эсминцу Farragut, когда он проводил плановые действия на севере Аравийского моря ", - приводит телеканал цитату из документа.

"Инцидент являет собой пример сближения между вооруженными силами США и России, американские представители сочли его небезопасным и провокационным", - отмечает CNN.

Это произошло семь месяцев спустя после другого инцидента в Тихом океане. В июне корабли США и России сблизились настолько, что американский корабль был вынужден совершить экстренный маневр для того, чтобы избежать столкновения.

США РФ

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