Корабли США и России опасно сблизились в Аравийском море

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российский корабль совершил маневры близ эсминца США в северной части Аравийского моря. Об этом сообщил в пятницу американский телеканал CNN со ссылкой на заявление ВМС США.

"В четверг, 9 января российский военный корабль совершил агрессивное приближение к американскому эсминцу Farragut, когда он проводил плановые действия на севере Аравийского моря ", - приводит телеканал цитату из документа.

"Инцидент являет собой пример сближения между вооруженными силами США и России, американские представители сочли его небезопасным и провокационным", - отмечает CNN.

A Russian warship "aggressively approached" a US Navy destroyer while it was operating in the North Arabian Sea Thursday, ignoring warnings from the US vessel and increasing the risk of a collision, the US Navy says. https://t.co/DOpJQXFXkh pic.twitter.com/DQDRn3dDRm — CNN (@CNN) 10 января 2020 г.

Это произошло семь месяцев спустя после другого инцидента в Тихом океане. В июне корабли США и России сблизились настолько, что американский корабль был вынужден совершить экстренный маневр для того, чтобы избежать столкновения.