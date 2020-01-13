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СМИ сообщили о планах Минтранса запретить водителям с судимостью работать в такси

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министерство транспорта России разрабатывает ряд законопроектов, запрещающих ранее судимым гражданам работать водителями такси, сообщает "Российская газета".

По данным издания, соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс и ряд других законов в июле этого года.

Как пояснили опрошенные изданием эксперты, требования к отсутствию судимости также будут распространяться на водителей, работающих на таксомоторные интернет-агрегаторы. Если соответствующие поправки в Трудовой кодекс примут, то при устройстве на работу компания будет требовать справку об отсутствии судимости, пишет газета.

Министерство транспорта РФ Россия

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