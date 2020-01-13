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Рейс "Москва-Ставрополь" задержался в Шереметьево по техпричине

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Аэрофлот" выполнит рейс "Москва-Ставрополь" с задержкой, сообщается на сайте ставропольского аэропорта.

Там указано, что рейс SU1368 задерживается по технической причине.

Согласно онлайн-табло аэропорта Ставрополя, борт из Шереметьево должен был приземлиться в 1:00 (мск). Ожидается, что задержка составит около трех часов и самолет прилетит в Ставрополь в 4:00 (мск).

Рейс будет выполнен на судне Sukhoi Superjet 100.

Москва Ставрополь Шереметьево Аэрофлот Sukhoi Superjet 100

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