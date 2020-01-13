Заключенный найден мертвым в приморской ИК-39

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Тело осужденного найдено в исправительной колонии (ИК) в селе Чкаловское Приморского края, обстоятельства случившегося выясняют следователи, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По сообщению ведомства, заключенный ИК-39 был найден без признаков жизни, после чего прибывшие медработники констатировали его смерть.

"По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет", - отметили во ФСИН, добавив, что по факту происшествия проводится проверка, результаты которой будут направлены в надзорные органы.

"Проводится доследственная проверка", - сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Приморью Аврора Римская.

ИК-39 расположена в селе Чкаловское Спасского района Приморья, режим содержания - общий.