Двое подростков пропали в Алтайском крае

Поиски продолжаются уже пятые сутки

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Полицейские и волонтеры разыскивают двух подростков из Новоалтайска, пропавших 8 января, сообщили в пресс-центре главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 16-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко пропали в минувшую среду. До сих пор их местонахождение неизвестно, несмотря на то, что подростков ищет не только полиция, но и волонтеры поисковых отрядов.

В полиции отметили, что поиски продолжаются.