Поиск

Двое подростков пропали в Алтайском крае

Поиски продолжаются уже пятые сутки

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Полицейские и волонтеры разыскивают двух подростков из Новоалтайска, пропавших 8 января, сообщили в пресс-центре главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 16-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко пропали в минувшую среду. До сих пор их местонахождение неизвестно, несмотря на то, что подростков ищет не только полиция, но и волонтеры поисковых отрядов.

В полиции отметили, что поиски продолжаются.

Новоалтайск Алтайский край МВД РФ

Новости

Россияне ждут от 2020 года напряженности в экономике и политике

Россияне ждут от 2020 года напряженности в экономике и политике

Счетная палата раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта "Экология"

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

СКР назвал действия командира причиной катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Что произошло за день: воскресенье, 12 января

На Украине задержали подозреваемых в убийстве жены выходца из Чечни Осмаева

Пресс-секретарь Горбачева назвал фейком его заявления по новогодним каникулам

Пресс-секретарь Горбачева назвал фейком его заявления по новогодним каникулам

Путин и Эрдоган обменялись мнениями о ситуации в Ливии по телефону

Пятерых госпитализировали после взрыва на заводе под Белгородом

Российские военные рассказали об отбитой в Сирии атаке сотен боевиков на пикапах

Российские военные рассказали об отбитой в Сирии атаке сотен боевиков на пикапах

Что произошло за день: суббота, 11 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');